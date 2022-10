Jest szansa na to, że po 15 latach wzrośnie w końcu urzędowa stawka za 1 km przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki). Wynika to z opublikowanego w ubiegłym tygodniu projektu rozporządzenia ministra infrastruktury.

– Pracodawca zwraca pracownikowi koszty przejazdu prywatnym samochodem w podróży służbowej w ten sposób, że mnoży liczbę przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu. Przyznany przez pracodawcę zwrot jest co do zasady przychodem ze stosunku pracy – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w KPMG w Polsce.

Pracownikowi przysługuje jednak zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16a ustawy o PIT . Przepis ten mówi, że wolne od podatku są należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w przepisach ministra pracy dotyczących należności w podróży służbowej – obecnie jest to rozporządzenie z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 167 ze zm.).

Pracodawca może też zwrócić pracownikowi koszty używania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych (nie w podróży służbowej) do wysokości:

Wyjątkowo miesięczny limit można podwyższyć do 1500 km dla służby leśnej i służby parków narodowych oraz do 3000 km dla służb ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej.

Z kolei dla pracodawców podwyżka stawek kilometrówki oznacza wzrost kwot możliwych do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Je również można zaliczyć do podatkowych kosztów tylko do limitu określonego rozporządzeniem. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy o PIT wydatki pracodawcy w części przekraczającej limit nie są kosztem. Dotyczy to odbywanych przez pracownika prywatnym samochodem zarówno podróży służbowych, jak i jazd lokalnych.