Źródłem sprawy była decyzja powiatowego inspektora sanitarnego, który stwierdził brak podstaw do orzeczenia choroby zawodowej mężczyzny będącego z zawodu tokarzem. Był on zatrudniony w zakładach hutniczych, pracując przy produkcji różnego typu elementów metalowych. W efekcie wieloletniej ciężkiej pracy fizycznej nabawił się chronicznego zapalenia stawów barkowych i 10 lat temu wnioskował o stwierdzenie tego schorzenia jako choroby zawodowej. Przypadłość ta była zresztą wymieniona w wykazie chorób zawodowych będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869).