– Dziękuję związkom zawodowym, związkowi NSZZ „Solidarność” za to, że stara się wypracować i zaproponować dobre rozwiązania. My z nich czerpiemy i przez ostatnich wiele tygodni pracowaliśmy nad propozycjami, które też zresztą dziś w formie ustaw prezentujemy – powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu ze związkowcami z NSZZ „Solidarność”. Dodał, że rozmowy dotyczyły wielu aspektów polityki społecznej, m.in. płacy minimalnej. – To była sugestia NSZZ „Solidarność”, mogę to dziś jasno powiedzieć, aby podnieść tę płacę do wysokości 3600 zł, i to w przyszłym roku wykonamy – zapewnił.