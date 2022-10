Kolejnym elementem składającym się na omawiane niedostateczne przygotowanie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę jest brak udokumentowanych naruszeń bądź innych okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia konkretnego pracownika. Niejednokrotnie jest tak, że pracodawca ma zastrzeżenia do pracownika, lecz nie potrafi ich udowodnić. A jeszcze dodatkowo pracownik przez ostatnie lata regularnie otrzymywał dobre oceny i premie. Właśnie brak wcześniejszych zastrzeżeń do pracy, upomnień czy rozmów dyscyplinujących jest jednym z najczęściej podnoszonych przez pracowników argumentów, który ma świadczyć o bezpodstawności dokonanego zwolnienia. Chociaż argument ten nie znajduje bezpośredniego poparcia ani w przepisach kodeksu pracy, ani w orzecznictwie sądów – możliwość zwolnienia pracownika nie jest bowiem uzależniona w jakikolwiek sposób od wcześniejszego sięgnięcia przez pracodawcę po łagodniejsze środki dyscyplinujące – to jednak brak jakiejkolwiek reakcji na pojawiające się już wcześniej naruszenia pracownika może mieć wpływ na ocenę przez sąd późniejszej decyzji pracodawcy o rozwiązaniu umowy, a w konsekwencji również rozstrzygnięcie sprawy. W tym kontekście warto odnieść się do stanowiska Sądu Najwyższego, który stwierdził, że chociaż niezastosowanie w przeszłości wobec pracownika kar porządkowych nie jest przeszkodą w rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym bez wypowiedzenia, to jednak jeśli naruszenia obowiązków pracowniczych trwają przez długi czas i są wiadome pracodawcy, brak reakcji z jego strony może świadczyć o tym, że nie przywiązuje szczególnej wagi do tych uchybień. To natomiast w istotny sposób może ograniczyć stopień winy, jaka zostanie stwierdzona u pracownika, a w konsekwencji – przesądzić o tym, czy rozwiązanie umowy o pracę zostanie uznane za uzasadnione, czy nie.