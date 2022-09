Równocześnie z podaniem o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, co ma nastąpić za trzy miesiące, pracownik złożył wniosek o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze. Czy w takim przypadku pracodawca jest to do tego zobowiązany?