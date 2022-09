Ustawodawca przewidział jednak co cztery lata mechanizm ponownego automatycznego zapisu do programu. Pierwszy taki zapis czeka zatrudnionych na początku 2023 r. Bez względu na to, kiedy ich pracodawca utworzył PPK, będzie musiał ponownie rozpocząć dokonywanie wpłat za wszystkich uczestników, którzy zrezygnowali z tej formy budowania kapitału na przyszłość. W ramach tej procedury kluczowe będą dwie daty: 28 lutego 2023 r. oraz 1 kwietnia 2023 r. Jednak już dzisiaj pojawiają się wątpliwości, kto tak naprawdę zostanie ponownie zapisany do PPK