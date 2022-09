– W programie przewidziane są dwie kategorie dofinansowania. Jedna na zakup samochodu osobowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, druga na zakup samochodu dla niepełnosprawnego pasażera – mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Dodał, że jego zasady pozwalają uzyskać dofinansowanie do kupna nowego lub używanego auta, ale z zastrzeżeniem, że nie będzie ono starsze niż sześć lat. Co więcej, zostanie dopuszczony zakup samochodu na terenie całej UE, co ma zwiększyć wybór i możliwości znalezienie pojazdu odpowiedniego dla osoby niepełnosprawnej.