Tymczasem zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) jednym z warunków otrzymywania subsydiów płacowych jest to, aby przedsiębiorstwo było w dobrej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu jej przepisów . Inaczej pracodawca nie może korzystać z dopłat do pensji. W konsekwencji pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej firmom może grozić upadłość i likwidacja miejsc pracy, w tym tych zajmowanych przez osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. Żeby do tego nie doszło, wspomniane trzy organizacje zwracają się do minister rodziny o waloryzację kwot dofinansowań.