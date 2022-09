Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 maja 2021 r. o sygn. C-585/19 stwierdził, że gdy pracownik zawarł kilka umów o pracę z tym samym pracodawcą, minimalny okres odpoczynku dobowego stosuje się do tych umów rozpatrywanych łącznie, a nie do każdej ze wspomnianych umów rozpatrywanej odrębnie. Orzeczenie nie doczekało się jeszcze odzwierciedlenia w judykaturze, mimo to warto monitorować orzecznictwo. Czas pokaże, czy wnioski trybunału odnoszące się do dobowego odpoczynku pracownika, który związany jest kilkoma umowami o pracę z tym samym pracodawcą, wpłyną na reguły obliczania godzin nadliczbowych przy kilku umowach o pracę. Wiąże się z tym jednak kilka wątpliwości.