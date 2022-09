Sprawdziliśmy, jakim powodzeniem cieszy się program stypendialny dla studentów, dzięki któremu można otrzymać 2280 zł miesięcznie. Warunek? Służba w wojsku po ukończeniu studiów . Z danych, do których dotarł DGP, wynika, że do pilotażu zgłosiło się 38 kandydatów, w tym część wniosków odrzucono już na etapie formalnym.

Program dla kandydatów na żołnierzy jest skierowany do studentów uczelni cywilnych, którzy są zainteresowani służbą w wojsku i kształcą się na kierunkach potrzebnych armii. To nowe rozwiązanie, które wprowadziła ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.). W tym roku mogą z niego skorzystać studenci 16 fakultetów wytypowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej (patrz: infografika).

- W tym roku program jest pilotażowy. To jeden z nowych mechanizmów, które mają na celu pozyskanie wartościowych kandydatów do służby wojskowej. Przygotowaliśmy stypendia dla 50 osób. Wpłynęło 38 wniosków, ale część z nich została odrzucona już na szczeblu wojskowych centrów rekrutacji ze względu na niespełnianie wymogów formalnych określonych w decyzji o jego uruchomieniu - wyjaśnia ppłk Justyna Balik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR).

Nasza rozmówczyni podkreśla, że decyzja o ubieganiu się o stypendium i stanie się jego beneficjentem jest poważnym zobowiązaniem. Przypomnijmy, że osoby, które się zakwalifikują do programu, otrzymają wysokie stypendia, ale pod pewnymi warunkami. Muszą zobowiązać się m.in. do ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki (po którym są przenoszeni do pasywnej rezerwy), nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych, udziału w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej, ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu oraz złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawania w tej służbie przez okres określony w umowie, nie krótszy niż pięć lat. Osoba, która podpisała kontrakt i nie spełni powyższych warunków, będzie musiała zwrócić wypłacone stypendium.