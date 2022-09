Przypomnijmy, od lipca, zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801 ze zm.), pracownicy lecznic powinni byli dostać podwyżki . Przyznawane są one co roku, w tym jednak podniesiono wskaźniki służące do wyliczania minimalnych stawek (są one ustalane jako iloczyn średniej krajowej i wskaźnika przypisanego danej grupie zawodowej), które są uzależnione m.in. od kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.