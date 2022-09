Na wtorkowym posiedzeniu zespołu do spraw ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego padła ważna deklaracja dotycząca emerytur pomostowych. – Jesteśmy otwarci na dyskusję w sprawie aktualizacji listy zawodów uprawniających do pomostówki i negocjacje w sprawie zmiany charakteru tych świadczeń, tak by nie były wygasające – zadeklarował Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.