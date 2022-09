Od 1 stycznia 2023 r., a potem od lipca, znacznie wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Naszej firmy na to nie stać, a nie chcemy przeprowadzać zwolnień. Dlatego planujemy obniżyć wymiar etatu pracownikom np. do 5/7 etatu, wręczając im na koniec września wypowiedzenia zmieniające. Nie ulegną zmianie zakresy obowiązków pracowniczych. Czy jest to dopuszczalne? Czy pracownicy będą mogli skutecznie zakwestionować wypowiedzenia?