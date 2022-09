Z przeprowadzonej analizy wynika, że wojenni uciekinierzy najczęściej przyjeżdżają do naszego kraju w wyniku postrzegania Polski jako największego kraju sąsiadującego na Zachodzie. Natomiast za najczęstszy powód wyboru Niemiec wskazują to, że jest to jeden z najbardziej rozwiniętych krajów UE , a to wpływa na większe możliwości podjęcia zatrudnienia (co podaje 22 proc. respondentów) niż w Polsce (14 proc.). Wyniki badania wskazują również, że większość pracujących uchodźców w Niemczech (73 proc.) oraz niemal dwie trzecie w Polsce (64 proc.) zamierza wrócić do Ukrainy.