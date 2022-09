Za dwa tygodnie, na posiedzeniu zaplanowanym na 28 i 29 września, Sejm prawdopodobnie uchwali najważniejsze od lat zmiany w kodeksie pracy, zatem to ostatni moment na poprawki do nowych przepisów . Ze słów Barbary Bartuś (PiS), przewodniczącej podkomisji stałej ds. nowelizacji kodeksu pracy, wynika, że do końca tego tygodnia można jeszcze składać stanowiska w sprawie zmian, które zostaną rozpatrzone przez Ministerstwo Rodziny jeszcze przed kolejnym posiedzeniem Sejmu.