Pilotaż ruszył w grudniu zeszłego roku, a ma potrwać do końca czerwca 2023 r. Na mocy nowelizacji rozporządzenia z lipca br. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1487) dołączyły do niego dwie kolejne placówki, co oznacza, że bierze w nim udział 12 ośrodków. Można się do nich zgłosić bez skierowania. Pierwsza porada lub wizyta powinna być udzielona już w ciągu siedmiu dni roboczych od zgłoszenia. Czas trwania terapii ma być dostosowany do pacjenta. Może wynieść nawet ponad 12 tygodni. Leczenie finansuje NFZ.