Liczba ofert pracy w administracji rządowej zbliża się do tysiąca, zatem mamy do czynienia z kolejnym rekordem. Jeszcze przed dekadą w służbie cywilnej poszukiwano średnio około 200 pracowników tygodniowo. Obecnie jednak chętnych brakuje, skoro proponowane wynagrodzenia niewiele przewyższają płacę minimalną. Dla przykładu Zakład Higieny Weterynarii w Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych i Zwierząt poszukuje urzędnika na stanowisko młodszego asystenta, z wyższym wykształceniem, najlepiej weterynaryjnym, oferując 3,4 tys. zł brutto. W Bydgoszczy na podobnym stanowisku kandydatów do pracy kuszą m.in. trzynastką, dodatkiem stażowym, nagrodami jubileuszowymi, indywidualnym rozkładem czasu pracy, możliwością wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy, dostosowaniem planów urlopów do potrzeb pracowników mających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym itp. To jednak nie skutkuje. - Dla wielu kandydatów przy galopującej inflacji najważniejsza jest wysokość pensji zasadniczej, a nie inne, pozapłacowe gratyfikacje. Znam przypadki urzędników, którzy zdecydowali się na odejście z administracji, bo nie mają pieniędzy na spłaty zobowiązań bankowych - mówi Robert Barabasz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.