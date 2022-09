Poza tym Rada Ministrów ma otrzymać dodatkowe narzędzie do kontrolowania rynku pracy. - Zgodnie z projektem będzie mogła określać, w drodze rozporządzenia, limity zatrudnienia cudzoziemców w danej firmie w formie określonego procentowo minimalnego udziału obywateli polskich i zagranicznych - wyjaśnia Karolina Schiffter, adwokat, partner w Kancelarii PCS Legal. Rząd będzie mógł podjąć taką decyzję, o ile uzna, że jest to niezbędne ze względu na ryzyko, iż wysoka liczba udzielonych zezwoleń na pracę utrudni zatrudnienie obywateli polskich. Limity będą mogły dotyczyć firm w określonych województwach, powiatach, sektorach czy zawodów. Jednak zdaniem ekspertów byłaby to nadmierna ingerencja w strukturę zatrudnienia, ograniczająca swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Co prawda podobne rozwiązania już obowiązują (np. dotyczą możliwości określenia limitu zezwoleń na pracę wydanych w danym roku albo liczby zatrudnianych Ukraińców), ale mają mniejszą siłę rażenia niż to, co obecnie proponuje resort, bo nowe przepisy w tym zakresie mają odnosić się do limitów w firmach i obejmować wszystkie obywatelstwa.