- Podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 3450 zł od stycznia i 3500 zł od lipca oznacza dla przedsiębiorców większe koszty, niż pierwotnie planowali, bo przekraczające to, co gwarantuje ustawa - zauważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. - A rząd powinien pamiętać, że przedsiębiorcom coraz trudniej rekompensować rosnące koszty działalności, bo dotyczą one nie tylko wynagrodzeń, ale także energii i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. Potrzebne im będzie wsparcie osłonowe od rządu, aby rosnąca presja finansowa podnosząca koszty prowadzenia przez nich działalności do niespotykanych dotychczas poziomów nie doprowadziła do upadku ich przedsiębiorstw - podkreśla.