Ustanie zatrudnienia uczestnika PPK pozostaje zasadniczo bez wpływu na obowiązek podmiotu zatrudniającego obliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK. Wpłaty do PPK należy zatem naliczyć także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia, jeżeli przed jego wypłatą osoba ta nie złożyła deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Podmiot zatrudniający powinien naliczyć wpłaty do PPK, finansowane przez uczestnika PPK, od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia zgodnie z ostatnią deklaracją dotyczącą wpłat do PPK tego uczestnika. Przykładowo, jeżeli uczestnik PPK finansował nie tylko wpłatę podstawową, ale także wpłatę dodatkową do PPK, to trzeba obliczyć, pobrać z wynagrodzenia wypłaconego mu po ustaniu zatrudnienia i przekazać do instytucji finansowej również wpłatę dodatkową, finansowaną przez tego uczestnika, w zadeklarowanej przez niego wysokości. Wpłaty do PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający, należy obliczyć i przekazać do instytucji finansowej w wysokości obowiązującej w terminie ich naliczenia, zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz postanowieniami umowy o zarządzanie PPK.

Wpłaty bieżące, przekazywane do PPK po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK, są dokonywane do nowej instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł nową umowę o zarządzanie PPK oraz nową umowę o prowadzenie PPK. Do nowej instytucji finansowej są przekazywane również wszelkie wpłaty naliczone od „odroczonego wynagrodzenia”, należnego uczestnikowi PPK za okresy, w których podmiot zatrudniający był związany umową o zarządzanie PPK z dotychczasową instytucją finansową.

Gdyby po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK w podmiocie zatrudniającym doszło do wypowiedzenia przez ten podmiot umowy o zarządzanie PPK dotychczasowej instytucji finansowej i do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, a byłemu pracownikowi przysługiwałoby takie „odroczone wynagrodzenie” w tym podmiocie zatrudniającym, to podmiot zatrudniający nie byłby zobowiązany do obliczenia, pobrania i przekazania wpłat do PPK obliczonych od tego „odroczonego wynagrodzenia”. Wynika to z tego, że wpłaty do PPK mogą być dokonywane przez podmiot zatrudniający tylko do instytucji finansowej, z którą ten podmiot zatrudniający ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.