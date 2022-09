Przypomnijmy, że osoby, które przed 10 czerwca 2022 r. z powodu nieposiadania wymaganego przepisami okresu nie mogły nabyć prawa do emerytury policyjnej, a obecnie po likwidacji tego warunku spełniają przesłanki do jej nabycia, powinny wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia. Dotyczy to osób zwolnionych i tych, którym stosunek służby został przekształcony albo wygasł po 3 marca 2015 r. oraz nie mają ustalonego prawa do emerytury z systemu powszechnego.