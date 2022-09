W swoich opiniach do nowych przepisów (projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy), przesłanych do resortu rodziny, organizacje podkreślają, że po proponowanych zmianach spór będzie mógł być prowadzony we wszelkich sprawach, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową. To może zaostrzyć spory, bo zbyt ogólny zapis może znacznie rozszerzyć wachlarz możliwości wszczynania takiego sporu, np. o kwestie zmian organizacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia, wreszcie o interpretację zawartych porozumień. W praktyce może się więc okazać, że związki zawodowe będą mogły wchodzić z pracodawcą w spór co do zmian w zarządzie spółki.