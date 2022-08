Wskazuje, że związek przekazał minister rodziny listę placówek, które są otwierane w niedziele. To powinno ułatwić nadzór PIP. Z danych tej ostatniej wynika, że kontrole przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu już teraz są częste. Od 25 czerwca do 26 sierpnia br. inspektorzy skontrolowali 457 placówek handlowych. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wystawili 31 mandatów i skierowali do sądów dziewięć wniosków o ukaranie. Gromadzone na bieżąco dane statystyczne nie pozwalają – na razie – na określenie okoliczności faktycznych dotyczących poszczególnych naruszeń, czyli np. ilu właścicieli sklepów otwierało je pod pretekstem organizowania klubów czytelnika lub usług medycznych. Warto przy tym podkreślić, że tylko 7 sierpnia br. inspektorzy skontrolowali aż 258 sklepów sieci Biedronka (na obszarze okręgowych inspektoratów w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach). Decyzję w tej sprawie podjęła Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, w związku z licznymi doniesieniami medialnymi o planach otwarcia sklepów w niehandlową niedzielę. O przeprowadzenie wzmożonych kontroli apelowali m.in. związkowcy, a wniosek do GIP w tej sprawie skierowała też minister Maląg. Sklepy były jednak tego dnia zamknięte, co z kolei wywołuje wątpliwości co do racjonalności postępowania w sprawie przestrzegania zakazu. Częstsze kontrole, przeprowadzane ad hoc i na wniosek różnych stron, oznaczają, że w niedziele muszą pracować inspektorzy. Z tej perspektywy trudno się dziwić, że sami nadzorujący z rezerwą traktują kolejne zmiany i zapowiedzi w zakresie handlu w niedziele. Zdaniem związkowców rola PIP (oraz wymiaru sprawiedliwości) w omawianej kwestii jest jednak kluczowa dla skutecznego egzekwowania ograniczeń w sprzedaży.