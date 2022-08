Czy okoliczność znana już w momencie udzielania urlopu może być podstawą do wezwania pracownika z powrotem do firmy Jak długo małżonek osoby wezwanej do służby czynnej jest chroniony przed zwolnieniem Według jakich kryteriów pracodawca powinien przydzielić pracownikom monitory ekranowe. Autorami tekstu są Michalina Lewandowska-Alma, aplikantka radcowska, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień|Littler Global, Bartosz Tomanek, adwokat, starszy prawnik w w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień|Littler Global oraz Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy.

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku informatyk został w tym roku udzielony urlop wypoczynkowy zgodnie z planem opracowanym w grudniu 2021 r. Pracodawca jednak zapomniał, że w tym samym czasie, gdy informatyk będzie wypoczywał, w firmie mają być wdrożone nowe rozwiązania informatyczne. Czy w takim przypadku można uznać, że zachodzi okoliczność nieprzewidziana, uzasadniająca odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego? Pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu, co bezpośrednio wynika z przepisów kodeksu pracy. Przepisy szczególne mogą przewidywać urlopy dodatkowe dla określonych grup. Korzystanie przez pracowników z urlopów wypoczynkowych może się jednak wiązać z trudnościami organizacyjnymi po stronie pracodawcy. Aby je zminimalizować, przepisy przewidują dwa tryby udzielania urlopów wypoczynkowych – zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem.