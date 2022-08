Dane pokazują, że odsetek ubezpieczonych przechodzących na świadczenie w chwili uzyskania wieku emerytalnego wzrósł z 62,4 proc. w 2020 r. do 68,2 proc. w 2021 r. Wiąże się to ze spadkiem udziału osób, którym świadczenia przyznano w wieku wyższym od wieku emerytalnego (od 1 do 11 miesięcy) z 24,7 proc. w 2020 r. do 21 proc. w 2021 r. Znacząco zmniejszył się też udział seniorów, którym przyznano emeryturę od 24 do 35 miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego (z 4,8 proc. w 2020 r. do 2,7 proc. w 2021 r.).