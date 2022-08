Myślę, że ta świadomość jest coraz większa i będzie rosnąć proporcjonalnie do liczby wystawionych recept. Coraz więcej pacjentów wie, że jeśli dzieje się coś złego, mogą poprosić farmaceutów o pomoc . Inna kwestia, że do 2020 r. były one wystawiane w wyjątkowych sytuacjach. Dotąd bowiem taka możliwość ograniczała się do „nagłego zagrożenia zdrowia lub życia”, a inspekcja farmaceutyczna dość dokładnie sprawdzała, czy zagrożenie zdrowia miało rzeczywiście nagły charakter. W trakcie pandemii przepis zmieniono i słowo „nagłe” zostało usunięte. To zdecydowanie poprawiło dostęp.