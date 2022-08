Jeden z naszych byłych pracowników domaga się od nas ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jak wynika z danych z systemu informatycznego, rzeczywiście podczas urlopów pracował (logował się do systemu i na skrzynkę pocztową, odpowiadał na e-maile klientów). Nikt mu tego nie nakazywał, robił to z własnej woli. Pracownik twierdzi jednak, że liczy się to, że faktycznie pracował, a nie to, że był formalnie na urlopie, skoro więc pracodawca korzystał z efektów jego pracy wykonywanej na urlopie (kontakty z klientami), to oznacza, że urlopu w istocie nie wykorzystał. Czy pracownik ma prawo do takiego ekwiwalentu?

Nie, w tym przypadku pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Z opisu sytuacji wynika bowiem, że pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu, pracodawca zaś go z niego nie odwołał. Ocena tego rodzaju przypadków może być jednak różna w zależności od zachowania pracodawcy. Co wynika z przepisów