W Polsacie News szefowa MRiPS powiedziała, że szacunkowa stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,9 proc., co oznacza, że jest na takim samym poziomie jak w czerwcu, a liczba bezrobotnych spadła. W zestawieniu z końcem lipca 2021 r. wskaźnik ten był niższy o punkt procentowy.nMinister Maląg poinformowała, że pod koniec czerwca zarejestrowanych było ok. 820 tys. bezrobotnych, a według wstępnych danych w końcu lipca 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych, czyli o 6,5 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.

Zaznaczyła, że w Polsce mamy najniższe bezrobocie od 32 lat, co – jak oceniła – przełoży się na rynek pracy. "Nie powinno być tąpnięcia. Po okresie prac sezonowych czy ewentualnego spowolnienia nie będzie to sytuacja w żaden sposób dramatyczna, tylko taka, jak była przed pandemią" – powiedział minister Maląg. "Szacujemy, że nie będzie wzrostów" – dodała.

Ostatni raz w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych – 699 tys. – zarejestrowanych było w lipcu 1990 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2022 r. kształtowała się w przedziale od 2,7 proc. w woj. wielkopolskim do 7,6 proc. w warmińsko-mazurskim. W czterech województwach wskaźnik zmniejszył się w porównaniu ze wskaźnikiem z czerwca br. o 0,1 pkt. proc. Porównując poziom bezrobocia w końcu lipca br. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią COVID-19) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o ok. 108,3 tys. osób (o 11,8 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,6 punktu proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Minister Maląg zwróciła uwagę, że "według Eurostatu Polska jest na drugim miejscu w UE z najniższym bezrobociem". Stopa bezrobocia w czerwcu br. wyniosła w Polsce – według metodologii Eurostatu – 2,7 proc. Wśród krajów UE było to 6 proc., a w krajach strefy euro – 6,6 proc. Polska zajęła drugie po Czechach (2,4 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE. Trzecie były Niemcy z wynikiem 2,8 proc. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek