Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W myśl przepisów kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Urlop bowiem ma służyć pracownikowi do regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Dlatego zgodnie z dyspozycją art. 282 par. 1 k.p. nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru podlega karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Warto jednakże zauważyć, że choć art. 282 par. 1 k.p. nie reguluje kwestii ekwiwalentu pieniężnego ani wynagrodzenia urlopowego, to niewypłacenie tych świadczeń również będzie stanowiło wykroczenie. Zgodnie z art. 282 par. 1 pkt 1 kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny.