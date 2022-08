Pierwsza dotyczy tego, czy w przypadku pracowników ukraińskich spółek, którzy zostali zmobilizowani do służby wojskowej, należy ich wliczać do personelu. UOKiK wyjaśnia, że generalnie osoby odbywające służbę wojskową należy traktować tak jak pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych, czyli nie uwzględniać ich do stanu zatrudnienia przedsiębiorstwa. Powołuje się przy tym na przepisy ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.), które zakładają, że osoba odbywająca w Polsce 12-miesięczne szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a także powołana do pełnienia terytorialnej służby wojskowej, ma prawo do urlopu bezpłatnego na okres jej trwania.