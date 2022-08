Lecznic udzielających doraźnej pomocy stomatologicznej jest po kilka na województwo. Gdyby był dostępny dentysta na NFZ, to by wystarczyło – przekonują eksperci. Na razie jednak potrzeby są spore, a chętnych do otwierania kolejnych przychodni brakuje.

Nocna pomoc stomatologiczna to dentystyczny odpowiednik nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej - gabinety, które mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmują pacjentów w dni powszednie w nocy (w godz. 19-7) oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo. Pacjent (zarówno dorosły, jak i dziecko) może tam się udać w nagłych przypadkach. Jak informuje Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiego oddziału NFZ, koszyk obejmuje świadczenia niezbędne, takie jak np. założenie opatrunku leczniczego w zębie mlecznym, czasowe wypełnienie kanału, płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku, choć możliwe jest również np. usunięcie zęba.