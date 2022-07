– Artykuł 17 ustawy zasiłkowej nie jest dostosowany do sytuacji osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku pracowników i osób wykonujących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych sytuacja jest jasna: albo się przychodzi do pracy i ją wykonuje, albo nie, co przekłada się na utratę prawa do zasiłku – powiedziała sędzia Katarzyna Gonera.

– Nawet gdy ustalimy prowadzenie działalności zarobkowej, co uprawnia do utraty prawa do zasiłku, należy brać pod uwagę przesłanki z art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym np. wprowadzenie w błąd organu rentowego. To zakłada złą wolę ubezpieczonego. W rozpoznawanej sprawie taka przesłanka nie zachodziła. Ubezpieczona przyznała się do wystawienia faktur, ale twierdziła, że nie miała świadomości, że będzie to miało tak poważne konsekwencje. Trzeba więc ustalić, czy przesłanki z art. 84 ustawy systemowej są spełnione. To wymaga ponownego rozpoznania sprawy – powiedziała sędzia Gonera. ©℗