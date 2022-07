Wyniki maturalne oraz informacja o rodzaju ukończonej szkoły średniej - takie dane mogą trafić do systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. - Chodzi o powiązanie informacji, które są obecnie w różnych rejestrach. Pozwoli to na pełniejsze i dokładniejsze prześledzenie ścieżek zawodowych absolwentów. Da odpowiedzi na takie pytania jak np.: w jakim stopniu rodzaj ukończonej szkoły średniej wpływa na wybór kierunku studiów, na ile determinuje rodzaj wykonywanej pracy, na ile dobrze zdana matura wpływa na wybór określonych studiów i wiąże się z wysokim poziomem zarobków itp. - dowiadujemy się nieoficjalnie.

Zmiany w ELA rozważane przez rząd są potrzebne. - Pogłębiona diagnoza losów zawodowych absolwentów, m.in. o wyniki na maturze i informacje o ukończonej szkole średniej, byłaby ciekawa i można by z niej wyciągnąć interesujące wnioski - uważa prof. Rafał Muster z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Przykładowo można by się dowiedzieć, czy zachodzi związek pomiędzy wynikami matury a późniejszą sytuacją na rynku pracy młodych osób. I czy, dajmy na to, wyższą gratyfikację finansową uzyskują uczniowie piątkowi, poważnie podchodzący do obowiązków szkolnych, czego efektem są świetnie wyniki na maturze, czy też uczniowie słabsi. Być może lepiej opłacane są osoby z niższymi wynikami na maturze, które jednak mocno angażowały się w inne aktywności pozaszkolne - np. pracę, sport? To jednak wymagałoby weryfikacji - wyjaśnia.