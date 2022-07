Przypomnijmy, czego dotyczy sprawa. Ekwiwalent jest zastępczą postacią prawa do urlopu, która przysługuje funkcjonariuszowi w formie pieniężnej, gdy po zakończeniu stosunku służbowego nie może on skorzystać z dni wolnych od pracy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 października 2018 r. (sygn. akt K7/15) podważył wskaźnik, według którego był on obliczany. TK uznał, że art. 115a ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) jest niezgodny z konstytucją w części, w której przewidywał, że ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu powinien być liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia funkcjonariusza wraz z dodatkami. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r.