Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Komplet Premium 2+1 webinarium GRATIS. Komplet składa się z 3 webinariów: „Praca zdalna w Kodeksie pracy – nowe obowiązki pracodawcy i pracownika”, „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat.

Zapisy pod linkiem: Komplet Premium 2+1: Zmiany w Kodeksie pracy 2022

1. Praca zdalna w Kodeksie pracy – nowe obowiązki pracodawcy i pracownika

Termin: 28 lipca 2022, godz. 10:00-11:00

Prowadzący: Aleksander Kuźniar

Praktyczne szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy planują zatrudniać pracowników w formie pracy zdalnej. Telepraca, home office, polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę – to wszystko zostanie sformalizowane w przepisach Kodeksu pracy po nowemu jako praca zdalna. Jak praktycznie do tego podejść i nie popełnić błędów? Opowie o tym ekspert, a w drugiej części spotkania odpowie na pytania zadane przez użytkowników na czacie.

Podczas webinarium otrzymają Państwo również odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Kogo dotyczy konieczność wydania nowego regulaminu pracy zdalnej?

Jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe?

Czy pracodawca, który nie zamierza mieć pracowników na pracy zdalnej, też musi sporządzić nowy regulamin?

Jakie obowiązki będą leżały po stronie pracodawcy, a jakie po stronie pracownika przy pracy zdalnej?

Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?

Jak ustalić koszty należne pracownikowi za energię elektryczną i Internet?

Czy pracownik chcący świadczyć pracę w formie zdalnej będzie mógł zrezygnować z pokrywania kosztów przez pracodawcę?

Kto wybierze miejsce świadczenia pracy zdalnej?

Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?

Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?

Czy pracownik będzie mógł świadczyć pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?

Jakie będą zasady kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej?

Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?

Czy umowa o pracę będzie musiała zawierać miejsce świadczenia pracy zdalnej?

Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej – jakie zapisy w niej zawrzeć?

Instrukcja bhp przy pracy zdalnej – co ma zawierać?

Jakich zasad ochrony danych osobowych należy przestrzegać przy pracy zdalnej?

Konieczność przekształcenia telepracy na pracę zdalną

Okazjonalna praca zdalna do 24 dni w roku – z tego wszyscy pracownicy będą korzystać!

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

2. Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy

Termin: 30 sierpnia 2022, godz. 10:00-11:00

Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Webinarium zostanie poświęcone różnym typom nieobecności pracowniczych z pominięciem urlopów wypoczynkowych oraz urlopów związanych z rodzicielstwem. Procedowane obecnie projekty zmian do Kodeksu pracy wprowadzają w tym zakresie wiele nowości, warto więc się na nie przygotować, by uniknąć pułapek i móc sprawnie wprowadzić konieczne nowelizacje. Co najważniejsze, uczestnicy webinarium dowiedzą się, jak stosować przepisy regulujące zasady nieobecności pracowniczych w praktyce. W drugiej części spotkania ekspert odpowie na pytania zadane przez uczestników webinarium na czacie.

Program webinarium:

Praca zdalna na żądanie

Dni opieki nad dzieckiem

Dni wolne z powodu siły wyższej

Urlop opiekuńczy

Przerwa na karmienie

Inne usprawiedliwione nieobecności

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

3. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – w końcu będzie to legalne!

Termin: 14 września 2022, godz. 10:00-11:00

Prowadzący: Aleksander Kuźniar

Szkolenie w sposób praktyczny i szczegółowy wyjaśnia, jakie należy spełnić warunki, by zalegalizować samodzielną kontrolę trzeźwości pracowników w zakładzie pracy. Na szkoleniu zostaną wskazane odpowiednie zapisy regulaminu pracy, które będą niezbędne do prowadzenia takiej kontroli przez pracodawcę. W drugiej części webinarium ekspert odpowie na pytania zadane przez użytkowników na czacie.

Podczas webinarium otrzymają Państwo również odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców – jak się do tego prawidłowo zabrać?

Czy kontrola trzeźwości będzie obowiązkowa i czy każdy pracodawca musi zmienić regulamin pracy?

Czy tylko wyrywkowa kontrola, czy można zbadać wszystkich pracowników każdego dnia?

Szczegółowe warunki dokonywania kontroli trzeźwości – co oznacza zachowanie godności pracownika przy kontroli?

Jakie zapisy należy zawrzeć w regulaminie pracy, by kontrola trzeźwości była legalna?

Kto zadecyduje, które grupy pracowników będą mogły być podane kontroli?

Czy pracowników administracyjno-biurowych też będziemy badać?

Protokół z kontroli pracownika – jakie ma zawierać elementy?

Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca, by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?

Kiedy pracodawca będzie mógł wezwać organy Policji do kontroli pracownika?

Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi?

Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?

Gdzie umieścić protokół z badania pracownika i na jaki okres?

Kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika – jakie zasady?

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Dzień po webinarium uczestnicy webinarium otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.

Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII



Retransmisje webinariów INFORAKADEMII wzbogacą zasoby Platformy INFORAKADEMIA.

Szczegóły organizacyjne webinariów:

Webinaria odbędą się w podanych powyżej datach i godzinach. Będą złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinaria przeznaczone są do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinaria, dzień przed poszczególnym szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się dane webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinariów istnieje możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Sprawdź ustawienia swojego komputera przed transmisją webinariów.



