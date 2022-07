Płatnicy skarżą się jednak, że obecnie art. 8 ust. 2a ustawy systemowej jest stosowany przez ZUS zbyt często, także tam, gdzie nie dochodziło do żadnych prób obchodzenia prawa. Wystarczy bowiem, że organ rentowy znajdzie niewielkie powiązanie między pracodawcą i zleceniodawcą, co przecież się zdarza, gdy działają w jednej branży, a już nakazuje zapłatę pełnych składek pracodawcy. W takim restrykcyjnym podejściu do stosowania tego przepisu wtórują ZUS sądy