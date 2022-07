Państwowa Inspekcja Pracy, która jest jednym z organów uprawnionych do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmują bardzo surową interpretację przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę. Chodzi konkretnie o art. 88f ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1383). Zgodnie z tym przepisem „zezwolenie na pracę określa (...) wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu” oraz odpowiadający mu art. 88z ust. 1 pkt. 3 lit. g dotyczący oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z którym „w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza (...) wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu”. Przy czym powierzenie pracy na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub oświadczeniu jest niedozwolone. W konsekwencji powyższego organy kontroli stoją na stanowisku, że skoro zezwolenie wskazuje liczbę godzin, w ramach których pracodawca decyduje się powierzyć pracę cudzoziemcowi, to choćby najmniejsze przekroczenie tej liczby będzie stanowić nielegalne zatrudnienie.