– Do studentów, którzy skorzystali z prawa do sądu, wraca szansa na otrzymanie zaległego stypendium – mówi Jacek Pakuła, prawnik, ekspert ds. pomocy materialnej na studiach. A chodzi o niemałe pieniądze – wysokość stypendium jest różna i w zależności od rodzaju świadczenia oraz uczelni może wynosić od 300 zł do 1,5 tys. zł miesięcznie.