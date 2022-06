Odpowiadając na zadane pytanie, otóż uważam, że w opisanym przypadku wskazane byłoby przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie stosownej dokumentacji powypadkowej, choć zgodnie z orzecznictwem wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę odmawia się cech wypadku przy pracy (m.in. uchwała SN z 6 maja 1976 r., sygn. akt III PZP 2/76, OSN 1976, nr 11, poz. 239, wyrok Sądu Najwyższego z 28 marca 2012 r., sygn. akt II PK 182/11, LEX nr 1211182). Każde zdarzenie jest inne, a w opisanym przypadku pracownik, któremu wypowiedziano stosunek pracy, być może zechce zarzucić pracodawcy, że ten próbuje tuszować zaistniałe na terenie zakładu pracy zdarzenie wypadkowe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 283 par. 2 pkt 6 k.p., kto nie ujawnia wypadku przy pracy, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Ponadto, zgodnie z art. 221 kodeksu karnego, kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. Pracodawca powinien zatem przeprowadzić postępowanie powypadkowego, a w przypadku stwierdzenia przez zespół powypadkowy, że dane zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, pracownik będzie mógł odwołać się do sądu pracy. Pozwoli to pracodawcy uniknąć zarzutów o ewentualne tuszowanie sprawy, a tym samym sankcji określonych w kodeksie pracy i kodeksie karny.