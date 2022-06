O zwrocie wpłaty wspomniano w ustawie o PPK jedynie w art. 28 ust. 6. Zgodnie z nim podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, gdy osoba zatrudniona przekazała mu błędne informacje co do podlegania przez siebie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Chodzi tu o sytuację, gdy dana osoba jest zatrudniona w kilku miejscach, a tylko w niektórych podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, co jest warunkiem uczestnictwa w PPK. Na przykład pracująca na zleceniu osoba błędnie zakłada, że to właśnie u zleceniodawcy obowiązkowo podlega tym ubezpieczeniom i wobec tego decyduje się na uczestnictwo w PPK. Wówczas zleceniodawca odprowadza za nią wpłaty (zarówno finansowane przez siebie, jak i potrącone z jej wynagrodzenia), mimo że nie powinien. Jeśli jednak już taki błąd wykryto, to zastosowanie miało ostatnie zdanie wspomnianego art. 28 ust. 6, zgodnie z którym wpłaty takie podlegają zwrotowi odpowiednio uczestnikowi i zatrudniającemu.