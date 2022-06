Pracodawca złożył skargę kasacyjną do NSA. Zarzucił w niej WSA błędną wykładnię przepisów par. 2 ust. 1 pkt 1 lit a oraz par. 4a rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) polegającą na przyjęciu, że poniesiony przez niego wydatek nie stanowi kosztu wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej oraz brak spełnienia przesłanki celowości i oszczędności. NSA uznał, że te zarzuty były uzasadnione i uchylił wyrok WSA. Zdaniem sądu pracodawca zasadnie argumentował, że wymiana wykładziny na antypoślizgową dotyczy powierzchni, która stanowi jedynie ułamek powierzchni całego zakładu, i jest wydatkiem służącym poprawie warunków pracy niepełnosprawnego pracownika. Jest to osoba ze schorzeniami neurologicznymi, epilepsją i słabym wzrokiem, która ma problemy z utrzymaniem równowagi i przemieszczaniem się. NSA podzielił stanowisko pracodawcy, który wyjaśniał, że wykładzina została wymieniona na powierzchni niezbędnej do tego, by zminimalizować ryzyko potknięcia się pracownika.