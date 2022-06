Koncepcja nadawania stopni i tytułów naukowych (oraz w dziedzinie sztuki) w formie decyzji administracyjnej jest błędna – wskazuje Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) w stanowisku skierowanym do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rada domaga się zmian w postępowaniach awansowych. Argumentuje, że co do swojej istoty nie są one postępowaniami administracyjnymi i nie powinny podlegać kodeksowi postępowania administracyjnego (k.p.a.).

– Stosowanie k.p.a. powinno być ograniczone i dotyczyć tylko tych wskazanych w przepisach elementów procedury, które mają charakter administracyjny. W pozostałych przypadkach możliwość zaskarżania decyzji wydawanych przez organy nauki powołane do oceny merytorycznej na drodze postępowania sądowego, na podstawie nieistotnych merytorycznie aspektów formalnych, powinna być zamknięta – wskazuje prof. Marcin Pałys, przewodniczący RGNiSW. Dodaje, że Rada Doskonałości Naukowej (RDN), która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków naukowców o wyższy stopień lub tytuł, powinna pozostawać jedynym w kraju organem mającym moc decyzyjną w sprawach awansów naukowych, koordynującym i zapewniającym jednolitość kryteriów i procedur.