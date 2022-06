BON w odpowiedzi przypomina, że miesięczne dofinansowanie, o którym mowa w art. 26a ustawy, należy do kosztów płacy wymienionych w art. 2 pkt 4a ustawy. Dlatego ocenie na gruncie art. 26a ust. 1a1 pkt 1a-3 ustawy podlegają tylko przesłanki dotyczące poszczególnych elementów kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (czy pensja została wypłacona przed złożeniem wniosku, czy nie została wypłacona do ręki i czy koszty płacy zostały poniesione terminowo). Oznacza to, że aby rozwiać wątpliwości, czy wypłata nagrody jubileuszowej w formie gotówki pozbawi pracodawcę praw do dopłaty do pensji na podstawie art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy, trzeba najpierw ustalić, czy stanowiła ona element kosztów płacy za miesiąc, którego miało dotyczyć dofinansowanie.