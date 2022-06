Projektodawcy (KPRM Cyfryzacja) tłumaczą, że co prawda instytucje finansowe i ZUS dostarczają informacji o stanie kont, udostępniają także internetowo możliwość sprawdzania stanu rachunków, ale jest to wiedza rozproszona, trzeba pamiętać kilka loginów i haseł, by mieć tam wgląd, różna jest także forma prezentacji tych danych. Z kolei dzięki projektowanemu rozwiązaniu dostęp do nich ma być łatwiejszy. Ubezpieczeni będą mogli zobaczyć – w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej – wszystkie swoje oszczędności w jednym miejscu. Nastąpi także elektronizacja kontaktów pomiędzy instytucjami systemu emerytalnego a oszczędzającymi.