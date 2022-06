Ekspert przyznaje, że w niektórych konsulatach miesiącami czeka się na termin spotkania, aby móc złożyć wniosek o wizę niezbędną do relokacji cudzoziemca do Polski. Także cudzoziemcy już będący w Polsce w niektórych województwach czekają na karty pobytu dłużej niż pół roku. - To niekiedy jest loteria. Niektóre konsulaty losują, kto otrzyma termin spotkania. Znam osoby, które od dziewięciu miesięcy nie mogą się umówić. Kolejnym problemem są nieuzasadnione odmowy wydania wiz pracowniczych, stosowane w niektórych konsulatach na masową skalę. Znany mi jest przykład odmowy wydania wiz dla prawie 200 cudzoziemców, na których w Polsce czeka praca w branży transportowej. Zatem pilnych zmian, nie tylko proceduralnych, ale i politycznych, wymagają przede wszystkim zasady legalizacji wjazdu cudzoziemców do Polski i ich pobytu na terytorium RP - mówi Michał Wysłocki.

Przedstawiciele pracodawców zabiegają też m.in. o to, aby uproszczone zasady zatrudniania objęły również obywateli innych krajów, np. Indii, Wietnamu czy Filipin. W ich ocenie rząd powinien także wypracować uproszczone reguły legalizacji pracy i pobytu w Polsce dla branż, w których najbardziej brakuje pracowników na polskim rynku pracy. - Przede wszystkim apelujemy o to, aby wprowadzić ułatwienia w przypadku podejmowania pracy w deficytowych zawodach. Chodzi zwłaszcza o profesje typowo męskie i takie, gdzie wykonywana jest ciężka praca fizyczna, np. kierowców czy budowlańców. Z uwagi na wojnę wielu tych pracowników wróciło do Ukrainy walczyć o ojczyznę. Oni prawdopodobnie już do Polski nie wrócą, zostaną, by odbudowywać swój kraj. Dlatego też potrzebujemy rozwiązań, które zachęcą cudzoziemców innych narodowości do podejmowania zatrudnienia w Polsce - mówi Michał Podulski, przewodniczący podzespołu problemowego do spraw reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.