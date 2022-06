Termin wejścia w życie nowych regulacji zmieniono tuż przed przyjęciem projektu w tej sprawie przez rząd (doszło do tego na posiedzeniu 24 maja br.). Poprzednia wersja przepisów przewidywała, że wejdą one w życie trzy miesiące po odwołaniu stanu epidemii. To oznaczałoby, że trzeba byłoby je stosować już po 16 sierpnia 2023 r., choć – przypomnijmy – nie rozpoczęto jeszcze prac nad ustawą w Sejmie (nie jest więc znany ostateczny kształt nowych reguł pracy zdalnej). Z tego powodu przepis ten krytykowali partnerzy społeczni. Rząd go zmienił, ale nowa wersja nie likwiduje problemu.