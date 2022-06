Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który rozwiązał ze swoim pracownikiem umowę o pracę w związku z ciężkim naruszeniem przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. Były zatrudniony odwołał się do sądu. Wnosił o przywrócenie do pracy (56 par. 1 kodeksu pracy) i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (art. 57 par. 1 k.p.). Sąd przychylił się do obydwu tych żądań. Uznał, że działania pracodawcy były niezgodne z prawem, bo nie było podstaw do dyscyplinarnego zwolnienia