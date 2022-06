Rozpatrywał skargę kasacyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) złożoną w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt V SA/Wa 1998/20). WSA uchylił decyzję prezesa funduszu o zwrocie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Sprawa dotyczyła firmy, która w wyniku kontroli ZUS musiała zrobić korektę składek za dwie osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia. PFRON uznał, że pracodawca naruszył art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Uzależnia on dopłaty do pensji od terminowego ponoszenia kosztów płacy, a tu składki ubezpieczeniowe zapłacono z opóźnieniem. WSA orzekł, że fundusz nie miał racji, ale spór miał ciąg dalszy w NSA. Zdaniem PFRON WSA bezpodstawnie zarzucił mu błędną wykładnię przepisów ustawy oraz nieustalenie, czy uchybienie obejmowało niepełnosprawnych pracowników.