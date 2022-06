W ramach reformy rynku pracy rząd zapowiada wprowadzenie obowiązku przekazywania ofert przez pracodawców do Centralnej Bazy Ofert Pracy. Miałby on dotyczyć zarówno pracodawców prywatnych, jak i publicznych „korzystających ze środków publicznych, np. poprzez udział w przetargach”. To część treści kamienia milowego, który miałby znaleźć się w projektach zmian prawa i reformy służb zatrudnienia, jakie mamy poznać do końca roku.