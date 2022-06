Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm., dalej: specustawa) Ukraińcy, którzy po 24 lutego br. przybyli do Polski, mają prawo do legalnego pobytu i pracy. Jej art. 11 ust. 2 wskazuje jednak, że utracą prawo pobytu, jeśli opuszczą nasz kraj na dłużej niż miesiąc. Nie ma od tego przepisu żadnych wyjątków. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w stanowisku przesłanym DGP potwierdza, że miesięczny limit obejmuje również pracowników delegowanych z polskich firm do pracy w innych krajach UE